A101'de 112 ürüne zam yapıldığı iddia edildi

Arka arkaya vatandaşın canını sıkacak zam haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak A101 market zincirinde satılan 112 ürünün fiyatına %20-50 arası zam yapıldığı iddia edildi

Türkiye'de yaşanan büyük ekonomik krizle birlikte iğneden ipliğe her ürün zam furyasından nasibini aldı. Halkın alım gücü gün geçtikçe düşeren döviz kurundaki hareketlilik ise tüm hızıyla devam ediyor.

Market zincirleri hemen hemen tüm ürünlere zam yaparken, piyasaya göre daha uygun fiyatlı ürün satmasıyla bilinen marketlere rağbet artmıştı. Geçtiğimiz hafta BİM'in yaptığı büyük zamların ardından bu defa da A101'de 112 ürüne zam geldi.

Zamlı fiyatlar sosyal medyada ortaya çıkarken, ürünleri piyasaya göre daha uygun fiyata satmasıyla bilinen A101'den bir açıklama yapılmadı.

Zamlı fiyat listesinde yoğurdan peynire, sıvı sabuna kadar pek çok ürün yer alırken eski ve yeni fiyatların yan yana yazıldığı görüldü. Fiyat çizelgesine göre A101'deki zamlar bugünden itibaren geçerli olacak.

A101'in zam sonrası yeni fiyat listesi ve ürünlerin eski fiyatları şöyle: