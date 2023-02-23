AB üyesi 12 ülkenin enflasyon oranı çift haneleri gördü

Euro Bölgesi'nde enflasyon ocakta yıllık yüzde 8,6 seviyesinde belirlendi. Enflasyon, Macaristan'da yüzde 26,2, Letonya'da yüzde 21,4 ve Çekya'da yüzde 19,1 seviyesini gördü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 9,2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,6 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nin öncü verilerinde, ocak ayı enflasyonu yüzde 8,5 olarak açıklanmıştı. Nihai verilerde, Euro Bölgesi enflasyonu yukarı yönlü revize edildi.

Euro Bölgesi'nde ocakta enflasyon bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,2 geriledi.

AB'de de aralıkta 10,4 olan enflasyon ocakta yüzde 10 seviyesinde ölçüldü.

Enflasyon, geçen yılın ocak ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 5,1, AB'de ise yüzde 5,6 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,94'ü gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2,17'si enerji, yüzde 1,8'i hizmetler ve yüzde 1,73'ü enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

12 ÜLKEDE ÇİFT HANELİ ENFLASYON

Yıllık enflasyon, ocak ayında Macaristan'da yüzde 26,2, Letonya'da yüzde 21,4, Çekya'da yüzde 19,1, Estonya'da yüzde 18,6, Litvanya'da yüzde 18,5, Polonya'da yüzde 15,9, Slovakya'da yüzde 15,1, Bulgaristan'da yüzde 14,1, Romanya'da yüzde 13,4, Hırvatistan'da yüzde 12,5, Avusturya'da yüzde 11,5, İtalya'da yüzde 10,7 oldu.

Böylece, AB üyesi 12 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.

Söz konusu enflasyon, Slovenya'da yüzde 9,9, İsveç'te yüzde 9,6, Almanya'da yüzde 9,2, Portekiz'de yüzde 8,6, Hollanda ve Danimarka'da yüzde 8,4, Finlandiya'da yüzde 7,9, İrlanda'da yüzde 7,5, Belçika'da yüzde 7,4, Yunanistan'da yüzde 7,3, Fransa'da yüzde 7, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6,8, İspanya'da yüzde 5,9 ve Lüksemburg'da yüzde 5,8 seviyesinde belirlendi.