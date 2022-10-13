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ABD brent petrol tahminini güncelledi

ABD brent petrol tahminini güncelledi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin brent petrol ortalama fiyat tahminini 102,09 dolar olarak revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Ekim 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 102,09 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam eylül ayı raporunda 104,21 dolardı.

Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 95,74 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı eylülde 98,07 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 94,58 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 88,58 dolar olması bekleniyor.

PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 750 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 250 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimin 2023'te ise 2019'un rekor üretim seviyesi olan 12 milyon 300 bin varili aşarak 12 milyon 360 bin varile çıkabileceği hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 99 milyon 900 bin varil olacağı, gelecek yıl da 100 milyon 730 bin varile çıkacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 2 milyon 100 bin varil artarak 99 milyon 550 bin varile ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl bu rakamın günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 101 milyon varil olacağı öngörülüyor.

Etiketler abd brent petrol tahmini
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