ABD Hazinesi’nden Rusya’ya dolar yaptırımı

ABD Hazinesi Rus hükümetinin ABD'li finans kuruluşlarına dolar cinsi ödeme yapmasını 4 Nisan'dan itibaren yasakladı.

ABD Hazinesi, ABD bankalarındaki Rus devlet hesaplarından yapılacak dolar ödemelerini askıya aldı. Hazine’nin bu hamlesi Moskova’nın tahvil yatırımcılarına ödeme yapmak için alternatif kaynak bulma baskısını artırdı.

Kararın bu hafta Ukrayna’da işlendiği ileri sürülen sivil cinayetleri nedeniyle Rusya’yı cezalandırmak için devreye sokulduğu belirtildi.

ABD RUSYA’YI SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Konu ilgili Bloomberg’e bilgi veren bir Hazine yetkilisi, ABD’nin bu hamle ile Rusya’yı, ‘ülkedeki dolar rezervlerini boşaltmak’, ‘gelirleri harcamak’ veya ‘temerrüde düşmek’ seçenekleri arasında seçim yapmaya zorlayacaklarını belirtti.

ABD, yatırımcıların yaptırım sürecinde Rus döviz borcu ödemelerini almalarına izin vermişti. Ülke son olarak 2035 vadeli eurobondunun 102 milyon dolarlık kupon ödemesini de gerçekleştirmiş, bu ödemenin ardından dikkatler 2 milyar dolarlık geri ödemeye çevrilmişti.

RUSYA TEMERRÜDDEN KAÇINMAYA ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 40 milyar dolar değerinde toplam 15 uluslararası tahvile sahip olan Rusya, benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlara rağmen şimdiye kadar dış borçlarını temerrüde düşmekten kurtardı. Ancak bu durum giderek zorlaşıyor.

Rusya’nın tahvillerde kupon ödemelerini ‘dost olmayan’ ülkelerin alacaklılarına ruble ile yapacağı açıklamalarının ardından kredi derecelendirme kuruluşları, yerel para ile ödemenin temerrüt anlamına geleceğini açıklamıştı.

Rusya, yaklaşan tahvil ödemelerinden herhangi birini önceden belirlenmiş zaman dilimleri içinde yapmazsa veya başka bir para biriminin ödeme aracı olarak belirlendiği durumlarda ruble olarak ödeme yaparsa, temerrüde düşebilir.