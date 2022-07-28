ABD resesyona girdi! Ekonomi üst üste ikinci kez daraldı

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı. Ülke ekonomisinin üst üste ikinci kez daralma göstermesi teknik anlamında resesyona girdiğini gösterdi.

Son 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonla birlikte şahin tutumu ile dikkati çeken Fed, dün de politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.

Bu hafta takip edilen önemli verilerden biri olan ABD büyüme rakamları da açıklandı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, ABD ekonomisi 2022 ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı.

Böylece ABD ekonomisi iki çeyrek artarda daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ABD ekonomisi ilk çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 küçülmüştü.

ABD ekonomisi ilk çeyrekte pandemi yılı olan 2020’in ikinci çeyreğinden beri ilk kez daralmıştı. Ekonomi 2021’in son çeyreğinde ise baz etkisiyle yüzde 6,9’luk güçlü büyüme kaydetmişti.

FED BAŞKANI POWELL "ABD RESESYONDA DEĞİL" DEMİŞTİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından düzenlediği basın toplantısında ekonominin resesyona girip girmediğine ilişkin sorulara, "ABD ekonomisinin şu anda resesyonda olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Powell, büyümenin bu yıl yavaşlayacağını belirterek, enflasyonu düşürmeye odaklandıklarını aktardı.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel GSYH’nin düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklamasına verilen isim. Yani bir ekonomi iki çeyrek art arda daralmışsa resesyona girmiş sayılıyor.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Çeyreksel bazda daralma olsa bile bunu resesyon dememek lazım” demişti. Böylece resesyon tanımı da teknik olarak tartışılmaya başlanmıştı.