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ABD'de büyüme rakamları beklentileri aştı

ABD'de büyüme rakamları beklentileri aştı
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ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,1 büyüdü.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerle kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, konut dışı sabit yatırımlar ve federal hükümet harcamalarındaki artışlar etkili oldu.

Üçüncü çeyreğe ait GSYH'de ihracat ve tüketici harcamaları yukarı yönlü, özel envanter yatırımları aşağı yönlü revize edildi. İthalat ise yukarı yönlü güncellendi.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, tahminlere paralel olarak yüzde 1,5 oldu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde geldi.

GSYH verisine dair ikinci tahminlerde, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 2,1 artacağı öngörülmüştü.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 artış kaydetmişti.

Etiketler ABD ekonomisi büyüme üçüncü çeyrek
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