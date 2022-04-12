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ABD'de enflasyon 40 yılın rekorunu kırdı

ABD'de enflasyon 40 yılın rekorunu kırdı

Başta Amerika olmak üzere tüm dünyada piyasaların korkuyla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Bir yılda %8,5 yükselen enflasyon ABD'de 40 yıllık zirveyi yenilemiş oldu.

ABD'de mart ayında enflasyonda Ukrayna-Rusya savaşının güçlü etkileri izlendi. Ülkede mart ayında tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,5, aylık olarak ise yüzde 1,2 artış kaydetti.

Böylelikle 40 yıllık zirve yenilenmiş oldu.

Veri öncesinde piyasa beklentileri enflasyonun yüzde 8,4 düzeyine yaklaşacağı yönündeydi.

Etiketler abd amerika enflasyon abd enflasyonu
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