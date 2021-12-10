ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde! İşte altın fiyatlarında son durum

ABD'de tüketici enflasyonu kasımda yüzde 6,8 ile 40 yılın zirvesine yükseldi. Kritik verinin ardından altın fiyatları yükselişe geçti.

Küresel ekonomiyi ve varlık fiyatlarını yakından ilgilendiren veri açıklandı.

ABD’de yıllık tüketici enflasyonu kasımda yüzde 6,8’i görerek 1982 yılı sonrasındaki zirvesine ulaştı. Kasımda aylık enflasyon yüzde 0,8 oldu.

Bloomberg anketinde de beklenti yüzde 6,8 idi.

Ekimde ABD’de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesini görmüştü. Aylık artış ise yüzde 0,9 olmuştu.

Verinin açıklanmasının ardından ons altın fiyatı 1773 dolardan 1782 dolara yükseldi.

Kurdaki yükselişin etkisiyle artan gram altın fiyatı da 798 liraya kadar yükseldi.

Veri sonrasında dolar/TL, 13,90’ın üzerinde yer alıyor.

ENERJİ ENFLASYONU YÜZDE 33

Diğer birçok ülkede olduğu gibi ABD’de de enflasyonun yükselişinde birinci faktör, enerji fiyatlarındaki artış. Ülkede yıllık enerji enflasyonu kasımda yüzde 33,3 oldu.

ABD’de yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 6,1 olarak hesaplandı.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yüzde 4,9 olarak açıklandı.

FED’DEN HAMLE BEKLENİYOR

Enflasyondaki artış, istihdamdaki yükselişle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal sıkılaşma takvimini öne çekebilir.

Kasımda varlık alımlarını azaltmaya başlayan bankanın, adımlarını hızlandırması bekleniyor. İstihdam ve ekonomideki gelişmelere göre, faiz artışı hamlesinin de 2021’in ikinci çeyreğinde gelebileceği belirtiliyor.

ABD’de şu an federal fonlama faizi yüzde 0-0,25 aralığında bulunuyor.