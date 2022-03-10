ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı

ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7.9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de Enflasyon, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş ve artan fiyat baskıları nedeniyle şubat ayında daha da kötüleşti.

Yıllık enflasyon şubatta yüzde 7.8 olan beklentileri aşarak yüzde 7.9'a yükseldi. Tüketici fiyatlarındaki aylık yükseliş ise yüzde 0.8 oldu.

Böylece enflasyon 40 yılın zirvesindeki seyrine devam etti. Ülkede enflasyon ocak ayında yıllık yüzde 7.5 olmuştu.

Tüketici fiyat endeksindeki aylık artış ise yüzde 0.8 oldu. ABD'de gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,5, yıllık yüzde 6,4 yükseldi.