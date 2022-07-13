ABD'de enflasyon beklentileri aştı: 41 yılın zirvesi!

ABD haziran ayı enflasyonu, yıllık bazda yüzde 9.1 olarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Haftanın en önemli verisi olan ABD haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, ABD’nin enflasyonu aylık bazda yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşirken; yıllık bazda ise yüzde 9,1 oldu. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 8,8 olması yönündeydi.

Bir önceki veri olan ABD mayıs ayı enflasyonu yüzde 8,6 oranında gelerek, yine beklentileri aşmış ve 1981 yılından bu yana en yüksek oran olarak kayıtlara geçmişti.

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) izleyeceği sıkılaşma politikasında yön belirleyici olduğu için oldukça kritik. Fed, enflasyonist riskin önüne geçebilmek için faiz artırım takvimini öne çekmişti. Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda, önümüzdeki toplantıya göz kırparak '50 veya 75 baz puanlık faiz artışı olası' demişti. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında ise, 75 baz puan faiz artışının kuvvetlendiği görülüyor.