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ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Ülkede enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükseldi.

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de mayıs ayında TÜFE yüzde 1 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,6'ya yükseldi ve yeniden 40 yılın zirvesine çıktı.

Mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti. 

VERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyordu.

YELLEN ENFLASYONA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, en çok odaklandığı konunun enflasyon olduğunu belirterek, "Daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri görüyorum. Ekonomik büyümenin de yavaşlamasını bekliyorum ancak resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuşmuştu.

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Etiketler abd enflasyon mayıs enflasyon
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