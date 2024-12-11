ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,7 artış kaydetti. Ekim ayında yıllık artış yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşirken, kasım ayına yönelik piyasanın artış beklentisi de yüzde 2,7 seviyesinde belirlenmişti.

Öte yandan, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti. Piyasanın veriye ilişkin beklentisi de yüzde 0,3 artış gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE ise aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,3 artış gösterdi. Kasım ayıyla birlikte çekirdek enflasyonda dört aylık yatay bir seyir izlendi.