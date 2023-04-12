ABD'de enflasyon sürpriz yaptı! Beklentilerin altında

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD mart ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 5 olarak gerçekleşti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında ve yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşti.



Yayımlanan verilere göre, ABD mart ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) yıllık bazda yüzde 5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 5.2 gelmesi yönündeydi.



Ülkenin enflasyonu aylık bazda da beklentilerin altında, yüzde 0,1 yükseldi. Geçtiğimiz ay aylık bazda yükseliş yüzde 0,4 seviyesinde bulunuyordu.

ABD yıllık çekirdek enflasyon beklentileri paralel olarak hafif bir yükselişle yüzde 5,6 oranında gerçekleşirken, aylık bazda ise yükseliş yüzde yüzde 4 olarak gerçekleşti.

ABD enflasyonu ocak ayında, piyasa beklentilerine paralel gelerek yüzde 6 oranında gerçekleşmişti.