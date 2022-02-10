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ABD'de enflasyon zirve yaptı!

ABD'de enflasyon zirve yaptı!

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 seviyesinde yükseldi.

ABD'den haftanın en önemli verilerinden biri olan ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.

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ABD'de enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi. 

Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti.

Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,2'ye çıkması yönünde idi.

Etiketler abd enflasyon
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