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ABD'de işsizlik rakamları açıklandı

ABD'de işsizlik rakamları açıklandı
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ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıktı

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre tarım dışı istihdam verisi temmuzda 114 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi ise tarım dışı istihdamın 176 bin seviyesinde ölçülmesiydi.

İşsizlik yüzde 4.3'e yükseldi

Aynı dönem itibarıyla piyasa beklentisi yüzde 4,1 olan işsizlik oranı ise yüzde 4,3 seviyesinde ölçüldü. Haziran ayında işsizlik yüzde 4,1 olmuştu.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış da beklentilerin altında kaldı.

Buna göre temmuz ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti de yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

 

Etiketler abd tarım dışı istihdam işsizlik rakamları
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