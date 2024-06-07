ABD'de kritik istihdam verileri açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede tarım dışı istihdam mayıs ayında piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre tarım dışı istihdam verisi mayıs ayında 272 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi ise tarım dışı istihdamın 182 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik oranı da beklentileri aştı

Piyasa beklentisi yüzde 3,9 olan işsizlik oranı ise yüzde 4 seviyesinde ölçüldü. Nisan ayında işsizlik yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmişti.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış yine beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, mayıs ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

Öncü veri beklentileri karşılayamamıştı

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri üzerinden hesaplanan ve tarım dışı istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa beklentilerini karşılayamamıştı.

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı rapora göre piyasalar 175 bin artış beklerken, mayıs ayında özel sektörde istihdam 152 bin artış kaydetmişti.