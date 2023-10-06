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ABD'de kritik veri açıklandı: Tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de kritik veri açıklandı: Tarım dışı istihdam beklentileri aştı
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ABD'de piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verileri açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, piyasa beklentisi 170 bin seviyesinde olan tarım dışı istihdam 336 bin seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,8 olurken, piyasanın işsizlik beklentisi ise yüzde 3,7 olmuştu. Ağustos ayında da işsizlik oranı yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış ise yıllık bazda beklentilerin altında kaldı.

Buna göre, yıllık bazda ortalama saatlik kazançlardaki artış yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık artış beklentisi ise yüzde 4,3 seviyesindeydi.

Eylül ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda ise yüzde 0,2 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın ise 1820 dolardan 1812 dolar seviyesine kadar geriledi.

Etiketler abd tarım dışı istihdam abd çalışma bakanlığı
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