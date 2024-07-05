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ABD'de piyasaların merakla beklediği kritik veri açıklandı

ABD'de piyasaların merakla beklediği kritik veri açıklandı
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ABD'de tarım dışı istihdam haziran ayında beklentileri aşarak 206 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre tarım dışı istihdam verisi haziranda 206 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi ise tarım dışı istihdamın 191 bin seviyesinde ölçülmesiydi.

Öte yandan, ABD'de son iki aya ilişkin tarım dışı istihdam verisi ise 111 bin aşağı yönlü revize edildi.

Aynı dönem itibarıyla piyasa beklentisi yüzde 4 olan işsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde ölçüldü. Mayıs ayında işsizlik yüzde 4 olmuştu.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış ise beklentilere paralel geldi.

Buna göre, haziran ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti de yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

 

Etiketler abd tarım dışı istihdam
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