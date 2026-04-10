  ABD'de savaş sonrası ilk enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de mart ayı enflasyonu beklentilerin altında kaldı. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yüzde 1 beklenen aylık artış yüzde 0,9’da kalırken, yıllık enflasyon yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

Küresel piyasaların kilitlendiği ABD mart ayı tüketici fiyat verileri (TÜFE), piyasa beklentilerini ters köşe yaptı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, dünyanın en büyük ekonomisinde fiyat artış hızının ivme kaybettiği görüldü.

ABD'de tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 3,3 artış kaydetti. Piyasanın artış beklentisi yüzde 3,4 seviyesinde belirlenmişti.

Tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,9 artış gösterdi. Piyasanın genel beklentisi Orta Doğu'da başlayan savaş sonrası aylık enflasyonun yüzde 1 olacağı yönündeydi.

 

