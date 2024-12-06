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ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı
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ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre tarım dışı istihdam verisi kasımda 227 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi ise tarım dışı istihdamın 202 bin seviyesinde ölçülmesiydi.

Son olarak ekim ayında tarım dışı istihdam fırtına ve grevlerin etkisiyle 12 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Bu veri de son okumayla birlikte 36 bine revize edildi.

Etiketler abd tarım dışı istihdam işsizlik oranı
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