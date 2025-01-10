ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam aralık ayında piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, aralık ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre tarım dışı istihdam verisi aralıkta 256 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi ise tarım dışı istihdamın 164 bin seviyesinde ölçülmesiydi.

Son olarak kasım ayında tarım dışı istihdam 227 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Bu veri de son okumayla birlikte 212 bine revize edildi.

İşsizlik beklentilerin altında

Aynı dönem itibarıyla piyasa beklentisi yüzde 4,2 olan işsizlik oranı ise yüzde 4,1 seviyesinde ölçüldü.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış da tahminlerin altında kaldı.

Buna göre aralık ayında ortalama saatlik kazançlar yıllık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 4 olarak belirlenmişti.