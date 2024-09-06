ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı

ABD'de, piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Tarım dışı istihdam 142 bin seviyesinde beklentinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre tarım dışı istihdam verisi ağustosta 142 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi ise tarım dışı istihdamın 164 bin seviyesinde ölçülmesiydi.

Aynı dönem itibarıyla piyasa beklentisi yüzde 4,2 olan işsizlik oranı ise yüzde 4,2 seviyesinde ölçüldü. Temmuz ayında işsizlik yüzde 4,3 olmuştu.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış ise beklentilerin üzerine çıktı.

Buna göre ağustos ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.