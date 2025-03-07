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ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklandı
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ABD'de tarım dışı istihdam 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4'ten yüzde 4.1'e yükseldi.

ABD'de istihdam verileri açıklandı. Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, tarım dışı istihdam (TDİ) şubat ayında 151 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e çıktı.

Beklentiler, istihdamda 170 bin artış ve işsizlik oranının da yüzde 4 olmasıydı.

Ortalama saatlik kazançlar şubatta yüzde 0,3'le beklentilere paralel arttı.

Bir önceki aydaki yüzde 0,5'lik artış yüzde 0,4'e revize edildi. Yıllık bazda yüzde 4,1'lik beklentiye karşın yüzde 4'lük artış görüldü.

Euro/dolar paritesi istihdam verisinin ardından 1,08887 ile gün içi zirvesine yükseldi.

Etiketler abd tarım dışı istihdam işsizlik oranı
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