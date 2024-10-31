ABD'den Türk şirketlerine yaptırım kararı

ABD, Rusya ile bağlantıları nedeniyle yeni yaptırım kararını açıkladı. Listede Türkiye'den de 14 şirket ve 9 kişi yer alıyor.

ABD, Türkiye, Hindistan, Çin ve daha birçok ülkeden yaklaşık 400 kişi ve kuruluşu, Rusya'nın savaş çabalarını mümkün kılan ve bu cezai tedbirlerden kaçmasına yardımcı olan ürün ve hizmetler sağlamakla suçlayarak yeni bir yaptırım listesi açıkladı. ABD Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre çarşamba günü 10’dan fazla ülkeden yaklaşık 400 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı alındı.

ÇİN VE HİNDİSTAN'A YAPTIRIM

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye göre, son yaptırımlar üçüncü ülkeler üzerinden Rusya’nın kendisine uygulanan yaptırımları aşmasına karşı şimdiye kadar yapılan en koordineli hamle oldu. Yaptırımların uygulandığı kuruluşlar arasında onlarca Çin, Hong Kong ve Hindistan merkezli şirket yer aldı. Yetkiliye göre, ilk defa bir yaptırım paketi içerisinde bu ülkelerden çok sayıda şirket bulunuyor. Yaptırımlara ayrıca Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Tayland, Malezya, İsviçre ve diğer ülkelerdeki hedefler de dahil edildi.

TİCARET KISITLAMA LİSTESİNE ALINDILAR

ABD Maliye Bakanlığı 274 kişi ve kuruluşa yaptırım uygularken Dışişleri Bakanlığı 120'den fazla hedefi yaptırım listesine aldı. ABD Ticaret Bakanlığı da Rus ordusuna destek verdikleri iddiasıyla 40 şirket ve araştırma kuruluşunu ticaret kısıtlama listesine ekledi.

ABD Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, yaptığı açıklamada, "ABD ve müttefiklerimiz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı ve ahlaksız savaşta ihtiyaç duyduğu kritik araç ve teknolojilerin akışını durdurmak için dünya çapında kararlı adımlar atmaya devam edecek" ifadesini kullandı.

HÜKÜMET İLE İSTİŞARE SÜRÜYOR

Yaptırımların Rusya’nın tedarik çabalarını aksatmayı hedeflediğini vurgulayan ABD Maliye Bakanlığı, Türk hükümeti ile yaptırımlar üzerine kapsamlı istişarelerin yapıldığını belirtti.

Bakanlıktan üst düzey başka bir yetkilinin verdiği demeçte, Rusya'ya ulaşan yüksek öncelikli malların yüzde 70'inden fazlasının Çin'den geldiğini ve savaşın başlangıcından bu yana bu malların toplam değerinin yaklaşık 22 milyar doları aştığını söyledi. Yetkili Çin’in sağladığı mallar için, "Bu, en büyük ikinci tedarikçinin 13 katından fazla" dedi. 2023 sonu itibariyle Rusya’ya en fazla mal sağlayan ikinci tedarikçi Türkiye’ydi.

Türkiye, ABD’den gelen uyarılar doğrultusunda Amerikan menşeli askeri ürünlerin Rusya’ya ihracatını durdurmuştu.

Reuters