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ABD'li banka, TCMB'nin faiz indirimi için tarih verdi

ABD'li banka, TCMB'nin faiz indirimi için tarih verdi
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ABD merkezli Citibank, TCMB'nin aralık ayında faiz indirimi yapabileceğini açıkladı.

Citibank ekonomistleri, Türkiye sunumunda TCMB’nin aralık ayında 250 baz puanlık faiz indiriminin hâlâ masada olduğunu belirtirken, 2025 sonu itibariyle enflasyonun da yüzde 25 seviyelerine gerileyeceğini öngördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralıkta 250 baz puan faiz indirimi olasılığına dikkat çekti.

Enflasyonun kasım ayında beklentilerin üzerinde geldiğini belirten Domaç ve Işıklar, bu durumun daha çok işlenmemiş gıdadan kaynaklandığını ve önümüzdeki aylarda enflasyonun normalleşme olasılığı olduğunu belirtti.

ARALIK AYINDA İNDİRİM İHTİMALİ MASADA

Bu değerlendirmelerin ardından Citi ekonomistleri son gelişmeler ve TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın son enflasyon raporundaki sunumunda verdiği mesajların aralık ayında gevşemeye başlanacağı yönünde sinyaller verdiğini belirtti.

Ekonomik yavaşlama sinyallere ve tarihi olarak sıkı finansal koşullara dikkat çeken Citi ekonomistleri aralık ayında 250 baz puanlık indirimin hâlâ masada olduğunu ifade etti.

Ekonomistler 2025 sonunda Türkiye'de enflasyonun yaklaşık yüzde 25'e gerileyeceğini öngördü. TCMB son enflasyon raporunda 2025 için yüzde 21 tahmininde bulunmuştu.

Ekonomik aktiviteye ilişkin değerlendirmeler de yapan Citi ekonomistleri 2024'te büyümenin yüzde 2,3'e gerileyeceğini, 2025'te de yüzde 2 civarında olacağını öngördü.

Etiketler abd tcmb faiz indirimi Merkez Bankası citibank
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