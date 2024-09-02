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ABD'li bankadan Dolar/TL için ürküten tahmin: 1 yıl sonra Dolar kaç lira olur?

ABD'li bankadan Dolar/TL için ürküten tahmin: 1 yıl sonra Dolar kaç lira olur?
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ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sach, 3, 6 ve 12 aylık dönemler için Dolar/TL tahminlerini güncelledi.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sach yayınladığı araştırma notunda, Türkiye'de Ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 62'den yüzde 51,4'e düşeceğini tahmin etti.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi de Ağustos ayında yıllık yüzde 61,57 olarak gerçekleşti. TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını Salı günü TSİ 10.00'da açıklayacak.

GOLDMAN SACHS TAHMİNLERİNİ REVİZE ETTİ

Foreks'in haberine göre; bununla birlikte Goldman Sachs, enflasyonun beklendiği gibi düşmemesi halinde TCMB'nin temkinli davranacağını ve gevşemeyi erteleyeceğini de vurguladı. Goldman Sachs ayrıca USD/TRY tahminlerini revize etti. USD/TRY için 3, 6 ve 12 aylık dönemlerde 33, 35 ve 39 olan tahminlerini 36, 39 ve 44 olarak değiştirdi.

Etiketler abd dolar tahmin dolar kaç lira olur
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