ABD'li bankadan gümüş ve altın fiyatları için yeni tahmin: Yükselecek mi, düşecek mi?

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, son günlerde sert düşüş kaydeden altın ve gümüş için tahminlerini güncelledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasıyla sert bir şekilde geri çekilen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Bu yıl 2.790 dolar seviyesine ulaşarak rekor kıran altının ons fiyatı 2.628 dolardan, gram altın 2.932 liradan, çeyrek altın 4.993 liradan ve cumhuriyet altını 20.543 liradan işlem görüyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşması sağlamaya "yakın" olduklarını ancak henüz kesinleşmediğini açıkladı. Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim'in, İsrail ile yakın zamanda ateşkes anlaşmasına varılacağını, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ve 36 saat içinde duyuru yapılabileceğini söylemesiyle, güveli liman olarak görülen varlıklara talep törpülendi.

JPMorgan'dan yeni tahmin

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, jeopolitik riskler ve makroekonomik gelişmelerin etkisiyle altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin beklentilerini yükseltti. Banka, altın ve gümüşün fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini öngörüyor.

Gümüşte yön yukarı

Gümüş, son yıllarda altın kadar dikkat çekmese de yatırımcılarına kazanç sağlamaya devam ediyor. JPMorgan, gümüşün 2025'te de yükselmeye devam edeceğini öngörüyor. Banka, gümüşün ons fiyatının 2025 sonunda 38 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu tahmin, daha önce temmuz ayında yapılan 36 dolar tahminine göre önemli bir artışı işaret ediyor. Bugün, gümüş fiyatları 30 dolar seviyelerinde işlem görmekte ve JPMorgan, gümüşün 2025'te değer kazanacağını düşünüyor.

Bakır fiyatları ne olur?

Bakır, 2024 yılında karışık bir seyir izledi ve fiyatlarında ani dalgalanmalar yaşandı. JPMorgan, bakır için kısa vadede olumsuz bir senaryo öngörüyor. Banka, bakır fiyatlarının 2024 yılı sonunda daha da düşmesinin olasılıklar dahilinde olduğunu belirtiyor. Ancak, uzun vadeli tahminlerde biraz daha iyimser bir tablo çiziliyor ve 2025 yılının dördüncü çeyreğinde bakır fiyatlarının 10 bin 400 dolar/ton seviyesine toparlanması bekleniyor. JPMorgan, bu tahminin bakırın yaşadığı kısa vadeli daralmaların ardından toparlanmaya başlamasıyla mümkün olacağını ifade ediyor.

Altında ralli bekleniyor

JPMorgan, altın fiyatları konusunda pozitif bir görüş belirterek, ons altının 2025'te 3 bin dolar seviyesine ulaşacağı tahmininde bulundu. Daha önce 2025 yılı için 2 bin 800 dolar hedefi belirleyen banka, altın fiyatlarındaki artışı destekleyen pek çok faktör bulunduğunu belirtiyor. Altının ons fiyatı, 2024 yılı başında 2 bin dolar seviyesini aşmış ancak Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından kısa süreli bir düşüş göstermişti. Şu anda, altın fiyatları 2 bin 625 dolardan işlem görüyor. JPMorgan fiyatların önümüzdeki yıl daha da artmasını bekliyor.