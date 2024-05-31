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ABD'li bankadan sürpriz Dolar/TL tahmini

ABD'li bankadan sürpriz Dolar/TL tahmini
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ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, yıl sonu Dolar/TL tahminini güncelledi. Banka yıl sonu beklentisini 36 TL'den 35.5 TL'ye revize etti.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güveni vurgulayarak, dolar/Türk lirası paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35.5'e revize etti.

Banka, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olduğunu söyledi.

Banka ayrıca Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.

Etiketler abd JP Morgan dolar/tl tahmin yıl sonu dolar tahmini
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