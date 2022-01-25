ABD'li dev banka, Türk hisseleri için hedef fiyatlarını güncelledi

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisseler için fiyat ve görünüm değerlendirmesini yayınlandı.

Goldman Sachs, yayımladığı bir araştırma raporunda Türk lirasındaki değer kaybının BIST’teki ihracatçı ve perakendeciler için olumlu olacağını, yüksek emtia fiyatlarının marjları baskılayabileceğini ve küresel toparlanmayla beraber Türk Hava Yolları hisselerinin olumlu etkileneceğini belirtti.

Şişecam için al tavsiyelerini yinelediklerini belirten Goldman Sachs analistleri, şirketin Türk lirasındaki değer kaybından olumlu etkilenmesinin, kimyasal fiyatlarındaki iyileşmenin, toparlayan üretim hacminin ve ABD’deki yeni yatırımlarının bu kararda etkili olduğunu vurguladı.

Ülker için al tavsiyesini nötr olarak değiştiren kurum, şirketin açık Döviz pozisyonlarının, artan kaldıraç oranının ve 2021’de şirketin dövizlerdeki düşüşten dolayı ney kayıp yaşayacağını öngörmelerinin bu değişikliğin ana nedenleri arasında bulunduğunu dile getirdi.

Goldman Sachs, Koç, HepsiBurada, Türk Hava Yolları,Sabancı, BİM ve Şok için al tavsiyesini korurken bu hisselerin dip seviyelerinde bulunduğunu ve cazip değerlemelere sahip olduğuna değindi. Goldman, analiz ettiği hisselerin medyan yükselişinin yüzde 32 civarında olmasını beklediklerini vurguladı.

Goldman Sachs’ın analizini yaptığı hisseler için hedef fiyat tahminleri ve tavsiyeleri ise şöyle: