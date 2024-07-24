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ABD'li tahvil devinden Türkiye analizi

ABD'li tahvil devinden Türkiye analizi
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Tahvil devi Pimco, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Pimco yöneticisi Dhawan, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını koruyacağını düşündüklerini belirtti.

Dünyanın başlıca fon yöneticilerinden ABD'li Pimco'nun gelişmekte olan ülke piyasalarından sorumlu yöneticisi Pramol Dhawan, yüksek enflasyon endişeleri nedeniyle TCMB'nin "kısa vadede" sıkı para politikasını koruyacağını düşündüklerini belirtirken, fonun geçen yılın sonlarında artırdığı Türk varlıklarına olumlu gözle bakmaya devam ettiğini söyledi.

Dhawan, para ve maliye politikasında atılan adımların cari açığın azalmasına ve döviz rezervlerinin atmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Türk varlıklarına karşı yapıcı yaklaşımı koruyoruz" dedi.

Pimco, yönettiği yaklaşık 2 trilyon dolar varlık ile dünyanın başlıca fon yönetim şirketleri arasında yer alıyor.

Dhawan, "Yüksek enflasyona yönelik endişeler nedeniyle sıkı para politikasının devam etmesi bekleniyor. Politika yapıcılar, aldıkları pek çok makro ihtiyati tedbir ile parasal aktarım mekanizmasını iyileştirmeye çalışıyor. Uygulanan bu politikalar dış kırılganlıklarda etkilerini göstermeye başladı. Cari açık gerilerken, Merkez Bankası döviz rezervi biriktirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Pimco geçen yılın sonlarında Türk varlıklarını portföyüne eklemişti. Dhawan, "Politika yapıcılar KKM miktarının kademeli olarak azalmasını sağlarken, dolarizasyonda düşüş devam ediyor" dedi.

Etiketler abd türkiye
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