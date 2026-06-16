ABD'nin yoğurt kralı Hamdi Ulukaya davalık oldu

Danone, Hamdi Ulukaya'nın kurucusu olduğu Chobani'ye ürünlerinde porsiyon boyutlarını manipüle ederek tüketicileri yanılttığı iddiasıyla dava açtı. Danone, hem tazminat hem de etiketlerin değiştirilmesini talep ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri gıda sektörünün iki devi, mahkeme salonlarında karşı karşıya geldi. Dannon yoğurt markasının çatı şirketi olan Fransa merkezli Danone, Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani şirketine, yüksek proteinli yoğurt ürünlerindeki etiket iddiaları nedeniyle Manhattan federal mahkemesinde resmi olarak dava açtı.

Porsiyon Manipülasyonu ve Tüketiciyi Yanıltma İddiası

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Danone'nin şikayetinin merkezinde "Chobani 20G Protein" adlı çok porsiyonlu yoğurt serisi bulunuyor. Danone, rakibi Chobani'nin ürün içeriğindeki yoğurt miktarını artırmadan sadece porsiyon boyutlarını büyüterek "20 gram protein" iddiasında bulunduğunu ve bu yolla tüketicileri açıkça yanılttığını öne sürüyor. Dava dosyasına göre, Chobani ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) belirlediği porsiyon büyüklüğü kurallarına uysaydı, söz konusu ürünün porsiyon başına protein miktarı 18 gramın altında kalacaktı.

"Haksız Rekabet Yaratılıyor"

Yüksek protein yoğunluğuna sahip nitelikli süt ürünleri üretmenin zorlu ve maliyetli bir AR-GE süreci gerektirdiğine dikkat çeken Danone, kendi markası Oikos Pro'nun standart sektör ölçüsü olan 5,3 ons porsiyonda tam 20 gram protein sunduğunun altını çiziyor. Şirketin iddialarına göre Chobani 20G Protein serisi, premium bir ultra yüksek protein seçeneği olmaktan ziyade, porsiyon başına 15 ila 18 gram protein içeren daha düşük fiyatlı "Oikos Triple Zero" ürününe eşdeğer bir kalite sunuyor.

Tazminat ve Etiketlerin Değiştirilmesi Talebi

Manhattan'daki federal mahkemeye sunulan dilekçede, "Tüketiciler gerçeği bilseydi, Chobani ürününü seçmek yerine gerçek bir ultra yüksek protein seçeneği için Oikos Pro'yu ya da daha iyi fiyat performansı için Oikos Triple Zero'yu seçerdi" ifadelerine yer verildi. Danone, oluşan haksız rekabet ortamı nedeniyle Chobani'den maddi tazminat talep ederken, aynı zamanda raftaki ürünlerin etiketlerinde de derhal değişikliğe gidilmesini istiyor.

Reuters