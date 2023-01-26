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Abramoviç'ten ''kelepir'' şirket! 1 dolara Türk iş insanına satıldı

Abramoviç'ten ''kelepir'' şirket! 1 dolara Türk iş insanına satıldı
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Rus milyarder Roman Abramoviç'in telekom şirketi Truphone'un satış süreci tamamlandı. Sadece 1 dolara satılan şirketin sahibi Hakan Koç oldu.

Ukrayna Savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle başta Premier Lig takımlarından Chelsea olmak üzere birçok varlığını kaybeden Rus milyarder Roman Abramoviç'in İngiltere'deki telekom şirketi Truphone, sadece 1 dolara satıldı.

Şirketin yeni sahibi Türk-Alman iş insanı Hakan Koç'un sahibi olduğu TP Global Operations şirketi oldu.

Dünya gazetesindeki habere göre Koç, Truphone'un eski yöneticisi Pyrros Koussios ile birlikte geçen yıl İngiliz hükümetine başvurup, Truphone'a borçları artı 1 dolar teklifinde bulunmuştu.

Süreç geçen hafta tamamlandı ve devir teslim dün yapıldı.

İngiliz basınına konuşan Koç, "Çok rahatlatıcı bir durum. Sonunda çalışmaya başlayacağız" derken, sözü aylardır belirsizlik içinde çalışan 446 şirket çalışanına ve şirketin müşterilerine getirdi:

"Şirketin nereye gideceğini bilmeden çalışan arkadaşlar için çok külfetli bir dönem oldu. Müşterilerimiz de şirkete sadık kaldı. Şimdi onlara da neler olduğunu rahatça anlatabileceğiz."

Abramoviç'in petrokimya patronları Alexander Abramov ve Alexander Frolov ile birlikte uzun yıllar yönettiği Truphone, e-SIM üretiyor. Şirkete 2020 yılında 505 milyon dolar değer biçiliyordu.

Etiketler Roman Abramoviç Truphone Hakan Koç
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