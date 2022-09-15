Açlık sınırı 7 bin lirayı, yoksulluk sınırı 24 bin lirayı aştı

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), ağustos ayında açık sınırının 7 bin 2 liraya, yoksulluk sınırının 24 bin 221 liraya çıktığını açıkladı.

BİSAM, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını hesapladı. Açlık sınırı ağustos 2022 için 7 bin 2 lira olarak hesaplandı. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 24 bin 221 lira olarak gerçekleşti.

Raporda, sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarına göre yapılan hesaplama da yer aldı. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 1918 lira olarak hesaplanırken, bu değer yetişkin bir kadın için 1803, 15-18 yaş bir genç için 1983, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1298 lira olarak hesaplandı.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 7 bin 2 lira olarak tespit edildi. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 24 bin 221 liraya ulaştı.