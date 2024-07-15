Açlık sınırı asgari ücreti aştı, yoksulluk sınırı ise katladı...

Türkiye'de milyonlarca vatandaş ay sonunu getirememenin girdabında yaşam savaşı verirken BİSAM, Haziran 2024 açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. Rapora göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin 45 lira olurken, yoksulluk sınırı 65 bin 874 lirayı buldu.

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Haziran 2024 açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. Asgari ücret açlık sınırı karşısında erimeye haziran ayında da devam ediyor. Dört kişilik bir aile için açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı 65 bin lirayı geçti. Tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 30 bin liranın üzerine çıktı.

'SADECE GIDA HARCAMASI İÇİN...'

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Haziran 2024 için 19 bin 44 lira olarak hesaplandı.

Hesaplamada bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğuna dikkat çekilirken, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 65 bin 874 lira olarak gerçekleşti.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık gösterdiğine değinilen raporda yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 5.330 lira olduğu hesaplandı.

Bu değerin yetişkin bir kadın için 5.056, 15-18 yaş bir genç için 5.336, 4-6 yaş arası bir çocuk için 3.323 lira olduğu kaydedildi. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 19 bin 45 lira olarak tespit edildi. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarı olduğuna dikkat çekildi.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarının ise 65 bin 874 lira olarak hesaplandığı vurgulandı. Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarının ise en az 30.604 lira olduğu kaydedildi.