Açlık sınırı asgari ücreti ezdi geçti

Türk-İş açlık sınırının 6 bin 319 liradan 6 bin 840 liraya çıktığını açıkladı. Yoksulluk sınırı da 22 bin 279 lira oldu.

Asgari ücrette işçiler yılın ikinci zammını henüz almamışken açlık sınırı ile arasındaki fark büyüdü. Türk-İş Temmuz ayı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, açlık sınırı yeni asgari ücreti 1.340 TL aştı. Temmuz'da yıllık mutfak enflasyonu ise yüzde 128,4 olarak kaydedildi.

Türk-İş'in araştırması yeni asgari ücretin ilk ayda açlık sınırının altında kaldığını gösterdi.

Türk-İş 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının 2022 Temmuz ayı sonucuna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bilinen adıyla açlık sınırı 6 bin 840 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı diğer asıyla yoksulluk sınırı ise 22 bin 279 TL’ye çıktı.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8 bin 929 TL’ye yükseldi.

Mutfak enflasyonu üç hanelerde

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 7,01 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 128,44 olarak hesaplandı. Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 66,90 oranında oldu.

Araştırmaya göre, ortalama süt fiyatı arttı. Yoğurt fiyatı sabit kaldı. Peynir yüzde 10 zamlandı.

Aylık tabanda kuzu eti yüzde 10, balıketi yüzde 12, yumurta yüzde 26, nohut yüzde 14, kuru fasulye yüzde 12 yeşil mercimek yüzde 8, kırmızı mercimek ve tavuk fiyatları az bir miktar artış gösterirken, yağlı tohumların fiyatı değişmedi. Dana eti fiyatı, kurban bayramı sebebiyle oluşan talep azalması nedeniyle yüzde 2 azaldı.