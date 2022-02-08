Açlık sınırı asgari ücreti geçti!

Türkiye Kamu-Sen'in hesaplamasına göre ocak ayında 1 kişinin açlık sınırı 598 TL artışla 4 bin 433 liraya yükseldi. Böylelikle açlık sınırı, 4 bin 253 lira olan asgari ücreti geride bıraktı.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2022 Ocak ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı. Buna göre, Ocak ayında dört kişilik bir ailenin masrafları yüzde 14,71 oranında zamlandı.

YOKSULLUK SINIRI 11 BİN 898 LİRAYA YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Ocak 2022 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 584 TL olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin 'asgari geçim haddi' ise 11 bin 898 lira olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 1525 lira (yüzde 14,71) oranında arttığını gösterdi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre 598 TL (yüzde 15,60) yükseldi ve 4 bin 433 lira olarak hesaplandı.

MAAŞIN YÜZDE 46'SI GIDA HARCAMASINA GİDİYOR

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise ocak ayında 4 bin 240 lira olarak tahmin edildi.

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Ocak 2022 verilerine göre günlük 97,281 lira olduğu belirlendi.

Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 2 bin 918 lira oldu. Ocak 2022 itibari ile ortalama 6 bin 285 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 46,43’ünü oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 1322 lira olarak belirlenen kira gideri ise Ocak 2022 ortalama maaşının yüzde 21,04’üne denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 67,47’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kaldı.

GERİYE TÜM HARCAMALAR İÇİN 2 BİN LİRA KALIYOR

Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüszde 32,53’ü kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Ocak 2022 maaşından geriye yalnızca 2044 TL kaldı.

KAHVECİ: 6 AY BEKLENMEDEN HER AY MAHSUPLAŞMA YAPILMALIDIR

Ocak ayı asgari geçim sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci “Daha ilk aydan, 6 ay için yapılan maaş zammını aşan ve yıllık zam oranının tamamına yaklaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Son bir ay içinde dört kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması 1525 TL artmıştır. Geçen her an kamu çalışanlarının aleyhine işlemekte, maaşlar enflasyon karşısında erimektedir. Yüksek enflasyon döneminde ortaya çıkan mağduriyeti gidermek adına, mahsuplaşma için 6 ay beklenmeden, her ay ortaya çıkan farkın maaşlara yansıtılması ve üzerine refah payı ilave edilerek kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmeyeceği sözünün hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi.