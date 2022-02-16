Açlık sınırı asgari ücreti yakaladı

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) verilerine göre, 2022 Ocak'ta açlık sınırı 4 bin 131 liraya yükselerek asgari ücrete yetişti.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) 2022 Ocak ayına ilişkin verileri, açlık sınırının 4 bin 253 TL’lik asgari ücrete yetiştiğini ortaya koydu.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken gıda harcaması tutarı Ocak 2022’de 4 bin 131 liraya yükseldi.

Dört kişilik bir ailenin eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte yapması gereken harcama tutarı olan yoksulluk sınırı ise ocakta 14 bin 288 liraya ulaştı.

BİSAM verilerine göre, 2022 Ocak’ta yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 1.108 TL oldu.

Bu değer yetişkin bir kadın için 1.064 TL, 15-18 yaş bir genç için 1.179 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için ise 780 TL olarak öne çıktı.

EN FAZLA HARCAMA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE GİDİYOR

2022 Ocak’ta günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 49,08 TL’lik harcama ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Bunu günlük 26,74 TL harcama ile et, tavuk ve balık grubu takip etti.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama miktarı 18.69 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 10.18 lira oldu. Katı yağ ve sıvı yağ ise 10.18 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları olarak öne çıktı.

Yumurta için günlük 2.68, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 7.02 lira harcama yapılması gerektiği belirlendi.