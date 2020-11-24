Adnan Polat'a mahkemeden kötü haber

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Sinan İdrizi katıldı.

Şikayetçi Adnan Polat’ı ise avukatı temsil etti. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, taraflar arasında gerçekleştiği iddia edilen eylemin yurt dışında faaliyet gösteren petrol şirketinin devrine ilişkin olduğunu belirtti. Taraflar arasında yapılan anlaşmaya dayanarak şirketin devrine yönelik kaparo adı altında 3,5 milyon dolar ödediği, ancak daha sonra şirketin devriyle ilgili aralarında ihtilaf çıktığını belirtti.

Şikayetçi tarafından ödemiş olduğu meblağın kendisine iadesini talep ettiği ancak sanığın söz konusu parayı katılana iade etmediği şeklinde gerçekleşen olayın ceza yargılamasının konusu dışında kalan hukuki ihtilaf niteliğinde olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini talep etti. Mütalaaya katıldığını belirten sanık Sinan İdrizi, dolandırıcılık suçlamasını reddederek beraatini talep etti.

"DOLANDIRICILIK SUÇU İŞLENMİŞTİR"

Şikayetçi Adnan Polat'ın avukatı ise, sanığın burada ticari ilişkiyle bir bağlantısı olmadığını belirterek "Kendisi burada güvenilen kişi olarak dolandırıcılık suçunu işlemiştir. Buna göre karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Sinan İdrizi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeter, şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.