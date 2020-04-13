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  3. 13 Nisan 2020 23:44

AFAD: Koronavirüsle mücadeleye 48 milyon TL harcandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 48 milyon 73 bin 714 lira harcandığını duyurdu.

AFAD: Koronavirüsle mücadeleye 48 milyon TL harcandı
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AFAD, Twitter hesabından koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılanlar ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, koronavirüs nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği, 64 ildeki 113 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı, buralarda 1770 personelin görevlendirildiği, karantinaya alınan 34 bin 539 kişiden 21 bin 967 kişinin evlerine gönderildiği ve Türk Kızılay'ının 1 milyon 526 bin 300 öğün yemek dağıttığı belirtildi.
Öte yandan, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı, 'Vefa Sosyal Destek Grupları' içerisinde, 1037 AFAD personelinin yer aldığı ve bugüne kadar koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 48 milyon 73 bin 714 liranın harcandığı ifade edildi.

DHA

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