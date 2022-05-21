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Afiyet olsun Türkiyem! Zamlı çay fiyatlarını gören inanamadı

Afiyet olsun Türkiyem! Zamlı çay fiyatlarını gören inanamadı

Türk mutfağının vazgeçilmezi çayın fiyatına rekor oranda zam geldi. 40 TL'ye satılan 1 kiloluk çayın fiyatı 74 TL'ye yükseldi.

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz vatandaşı zorlamaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 70'e dayanırken vatandaşın alım gücü de dibe vurdu. İğneden ipliğe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. 

Son zam çay, şeker ve kahve grubunda gerçekleşti. Çaykur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatını desteklemelerle birlikte 7 TL olarak açıklamasının üzerinden 2 gün geçmeden kuru çay fiyatına zam yaptı. Çaydaki fiyat artışı yüzde 43.71 oldu.

ZAMLAR ETİKETLERE YANSIMAYA BAŞLADI
Çaykur'un yaptığı zam sonrası herkes yeni çay fiyatlarını merak eder oldu. Marketler yüzde 43.7'lik zammı etiketlere yansıtmaya başlarken, etiketlerde fiyat artışı dikkat çekti.

40 TL'LİK ÇAY 74 TL OLDU
Önceden maksimum 40 TL'ye satılan 1 kiloluk çay, bazı marketlerde 74 TL'ye kadar çıktı. Çaykur'un yaptığı zam yüzde 43.7 oranındayken, marketlerdeki fiyat artışı ise yüzde 85'leri buldu.

Etiketler çay fiyatı çay zammı
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