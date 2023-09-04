Ağustos ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor

TÜİK, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 56.37 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış göstermişti.

AA FİNANS'IN BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın, ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 7,32 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 2,40 ve en yüksek yüzde 9,20 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 61,01'den 65,51'e yükseldi.

REUTERS'IN BEKLENTİ ANKETİ

Reuters'ın anketine katılan 8 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri yüzde 5,3 ile yüzde 8,4 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise yüzde 53,4 ile yüzde 57,9 arasında bulunuyor.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun yüzde 33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı.

Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini üç ayda yüzde 8.5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkardı.