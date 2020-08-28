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  3. 28 Ağustos 2020 10:05

Ağustos ayı kısa çalışma ve işsizlik maaşı ödemelerinin tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

Ağustos ayı kısa çalışma ve işsizlik maaşı ödemelerinin tarihi belli oldu
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren vatandaşların hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." bilgisini paylaşan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." bilgisini verdi.

AA

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işsizlik maaşı , kısa çalışma ödeneği
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