Aile şirketlerinde asgari ücretle çalışıyor

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa, Londra'daki Richmond Üniversitesi'nde pazarlama ve ekonomi eğitimi görüp Türkiye'ye dönmüştü. Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; 24 yaşındaki Melisa Tapan aile şirketinde çalışmaya başlamış. Önce EnerjiSA, sonra BrisA'da staj yapmış. Şimdi deTemSA'nın müşteri ilişkileri bölümünde tecrübe kazanıyor ve asgari ücret alıyormuş. Eline sadece 1404 TL geçiyormuş.

Forbes Türkiye'nin 12. kez açıkladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 66. sırada yer alan Sevil Sabancı'nın, 600 milyon dolar şahsi serveti bulunuyor.