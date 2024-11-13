AJet yurt içi uçuşlarda ucuz bilet kampanyası başlattı
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AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Biletler 699 TL'den satışa sunuldu.
AJet'in başlattığı kampanya doğrultusunda tüm yurt içi direkt uçuşlarda toplam 131 bin indirimli bilet satışa çıktı. 13 -15 Kasım tarihleri arasında satışa sunulan biletler 20 Kasım- 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Vergi ve harçlar dahil sadece 699 TL’den satışa sunulan ‘basic’ biletler AJet.com ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.
Kampanya kapsamında satın alınan biletler iade edilemeyecek. Değişiklik işlemlerinde %100 ceza uygulanacağı kaydedildi.
Kampanyalı bilet sayısı ise 131.000 adet olarak açıklandı.
DHA
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