AJet’ten 429 TL'ye uçak bileti kampanyası

Güncelleme:

AJet, Avrupa’nın 9 ülkesine düzenlediği seferlerde 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı.

AJet’in indirimli bilet kampanyası, 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan, 22 Ağustos 2025 saat 23.59’a kadar satışta olacak.

Satın alınan biletler 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç’ten Türkiye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsayacak.

Kampanya kapsamında toplam 112 bin 224 indirimli koltuk satışa çıkarıldı. Avrupa’nın 9 ülkesinden Türkiye’ye ve Türkiye’den Avrupa’ya yapılacak direkt uçuşlarda geçerli olan bu kampanya dahilindeki biletler AJet internet sitesi, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden temin edilebilecek.

