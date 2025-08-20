AJet’ten 429 TL'ye uçak bileti kampanyası

Yaz tatili bitti; ekranların sevilen dizisi geri dönüyor

Bu insanların neye baktığını görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Balıkesir'de peş peşe 2 korkutan deprem daha!

Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı

ROKETSAN geliştirdi... Türkiye'nin yerli ve milli füzesi hedefi 12'den vurdu!

Kavurucu sıcaklara bir mola daha: Sağanak yağışlar geliyor!

Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA bir kez daha havalandı

Bu sefer kadın değil, erkek cinayeti! İki aylık eşini bıçaklayarak öldürdü

Alman sol bek transferinde imzalar atıldı

Aleyna Tilki isyan ettiği açıklamasında hayranlarına müjdeyi verdi

Fenerbahçe'de imzalar atıldı: 22 yaşındaki Nene Fenerbahçe'de..

Karadeniz'den endişelendiren haber: Bu sefer kene değil, arı öldürdü!

Cansız bedeni babasının aracında battaniyeye sarılı halde bulundu

Onlarca sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi!

Trafik sıkışıklığından bunalan sürücü öyle bir şey yaptı ki...

Cem Küçük şimdi de memurları işaret etti: ''Bu kadar memur Türkiye'ye fazla''

Gökyüzünde dev hamle: THY, Air Europa'yı satın alıyor!

Okullarda bu yıl zilsiz teneffüs dönemi başlıyor! Atatürk Haftası'nın tarihi de değişti!

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulları yükümlüler temizledi

Türkiye'nin tarihi camisinde uygunsuz kıyafetlerle tepki çeken görüntüler