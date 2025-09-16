  1. Anasayfa
AJet'ten uçak biletlerinde büyük indirim kampanyası

Güncelleme:

AJet, yurt içi seferlerde geçerli olacak yeni kampanyasıyla yolculara yüzde 35'e varan indirim fırsatı sunuyor.

Türk Hava Yolları'nın alt markası AJet, yurt içi seyahatleri canlandırmak amacıyla yeni bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, 1 Ekim 2025 ile 13 Mart 2026 tarihleri arasında salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak uçuşlarda özel fiyatlar sunuluyor.

AJet'in duyurusuna göre, kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, 16 Eylül 2025 saat 12.00 ile 18 Eylül 2025 saat 23.59 tarihleri arasında biletlerini satın alabilirler. İndirimli biletler sadece AJet'in resmi web sitesi olan AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunulacak.

Kampanyanın şartları ise şu şekilde açıklandı:

- Tek yön 2 yolcu içeren biletler %30 indirimle, tek yön 3 ve daha fazla yolcu içeren biletler %35 indirimle sunulacaktır.
- Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 16 Eylül 2025 12:00’da satışa sunulacaktır.
- 1 Ekim 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
- Kampanya, Salı, Çarşamba, Perşembe günü gerçekleştirilecek tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşları kapsamaktadır. (Kuzey Kıbrıs hariç)
- Kampanya süresince yapılacak koltuk seçimlerinde, tüm koltuk seçimleri %50 indirimle sunulacaktır.
- Kampanya kapsamında bilet fiyatları uçuş arama sayfasında indirimli olarak gelmektedir. Ücret detaylarında indirim kırılımı görülebilir.
- İndirim tek yön üzerinden hesaplanmaktadır. Gidiş dönüş biletlerinizde de geçerlidir.
- İndirim yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.
- İndirim B ve M sınıflarında geçerli değildir.
- İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
- İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
- Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahil değildir.
- Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil’de geçerlidir.
- Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
- AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
- AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

