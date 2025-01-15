AJet'ten yılın ikinci indirimli uçak bileti kampanyası

Geçtiğimiz hafta 2025 yılının ilk yurt dışı ucuz uçak bileti kampanyasını duyuran AJet bu sefer de yurt içi uçuşlarda geçerli 111 bin indirimli bileti, 599 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkardığını açıkladı.

AJet, tüm yurt içi uçuşlarında geçerli olan indirimli bilet kampanyasını başlattı. Ramazan ayını da kapsayan kampanyada, indirimli biletler 599 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet’in indirimli biletleri, 15-16 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunuldu.

İndirimli biletler, 5 Şubat – 26 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön direkt uçuşları kapsayan kampanya ile, 111 bin koltuk satışı yapılacak. Satışa sunulan ‘basic’ biletler, sadece web site ve AJet mobil uygulamasından alınabilecek.

Geçen hafta da yurt dışı bilet kampanyası yapmıştı

AJet geçen hafta da 9 Euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla indirimli yurtdışı uçak bileti satışı gerçekleştirmişti.

8 - 10 Ocak tarihleri arasında satışa sunulan yurtdışı indirimli uçak biletlerini satın alanlar bu biletlerini 3 Şubat- 27 Mart'taki seyahatlerde kullanılabilecek.