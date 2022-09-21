AK Parti bir kıraathaneye daha milyonlar harcadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan millet kıraathanelerine harcanan rakamlar korkunç boyutlara ulaştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alan millet kıraathaneleri, belediyelerin bütçesinde kara delik oluşturdu. Erdoğan’ın 7 Haziran 2018 tarihinde Hatay’daki mitingde yaptığı konuşmasında gündeme getirdiği millet kıraathanelerinin ilk çivisi 30 Temmuz 2018’de çakılırken fahiş harcamaların önü arkası kesilmedi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Bingöl’ün 35 bin nüfuslu ilçesi Solhan’a da millet kıraathanelerinin en maliyetlilerinden biri inşa edildi. İnşaat ihalesi Eylül 2020’de yapılan ve 2 milyon 154 bin 869 TL’ye mal olan millet kıraathanesinin ikmal inşaatı için 25 Ağustos’ta yeni bir ihale daha açıldı. Solhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ihaleye verilen en yüksek teklif 4 milyon 300 bin TL oldu. AKP’li Hakim Yıldız başkanlığındaki Solhan Belediyesi’nin 4 milyon 805 bin 362 TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı iş gerçekleştirilen ihalede imzalar ise 3 milyon 797 bin TL için atıldı. AKP’li belediyenin bin 345 metrekarelik büyüklüğe sahip millet kıraathanesi için harcadığı para 5 milyon 951 bin 869’a ulaştı.

YÜKSEK MALİYETLİ KIRAATHANELER

Solhan’a inşa edilen millet kıraathanesi maliyeti ile öne çıkarken yüksel maliyetli diğer bazı millet kıraathaneleri şöyle sıralandı:

• Kayseri Sarız: 2 milyon 197 bin TL

• Urfa Halfeti: 1 milyon 595 bin TL

• İstanbul Ümraniye: 6 milyon 94 bin TL

• Kütahya Tavşanlı: 1 milyon 377 bin TL

• Konya Meram: 224 bin 750 TL

Birgün