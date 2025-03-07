AK Parti emekli bayram ikramiyesi için rakam verdi
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AK Parti kaynakları, emeklinin bayram ikramiyesinin pazartesi günü Meclis gündemine geleceğini belirtti. Bayram ikramiyesinin 4 bin TL civarına çıkarılması bekleniyor.
Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi için bekleyişi sürüyor. Hatırlanacağı üzere emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti.
MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, emekliye bayram ikramiyesi konusu 10 Mart Pazartesi günü Meclis gündemine gelecek.
EMEKLİYE 4 BİN TL İKRAMİYE
Bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin lira civarı olması bekleniyor.
Emekli aylıklarında yüzde 15.75 oranında zam yapılmıştı. Bayram ikramiyesine bu oranda zam yapılırsa emekliler 3 bin 472 lira ikramiye alacak.
Zam oranı yüzde 50 olursa bayram ikramiyesi 4 bin 500 liraya çıkacak.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı ikramiyesi ise 2-5 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatacak.
İHA
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