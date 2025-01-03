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AK Parti iktidarının 22 yıllık enflasyon karnesi ortaya çıktı

AK Parti iktidarının 22 yıllık enflasyon karnesi ortaya çıktı
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan Aralık 2024 enflasyon rakamlarıyla birlikte 2024 yılının enflasyonu da belli olurken, 2003 yılında iktidara gelen AK Parti'nin 22 yıllık enflasyon karnesi acı gerçeği gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılının son enflasyon verileri olan 2024 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre,

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,51 olarak gerçekleşti. 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,40 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,52 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,10 artış gösterdi.

2024 yılına dair açıklanan son enflasyon verisi olan Aralık 2024 enflasyonu sonrasında 22 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin de enflasyon karnesi ortaya çıktı.

Koalisyon hükümetlerinin enflasyonla mücadelede başarısız olduğu öngürüsüne dayanan bir muhalefet çizgisiyle 2003 yılında iktidara gelen ve o günden bu güne tek başına iktidarını sürdüren AK Parti'nin 22 yıllık iktidarındaki enflasyon ortalaması yüzde 17,92'ye yükseldi.

İşte AK Parti'nin enflasyon karnesi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan Aralık 2024 enflasyon rakamlarıyla birlikte 2024 yılının enflasyonu da belli olurken, 2003 yılında iktidara gelen AK Parti'nin 22 yıllık enflasyon karnesi acı gerçeği gözler önüne serdi.

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Etiketler enflasyon ak parti recep tayyip erdoğan ak parti'nin enflasyon karnesi
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